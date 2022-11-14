YAMAHA ヤマハ Silent Brass サイレントブラス

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プルフィールのルールを読んでから必ずコメントならびに購入お願い致します。読んでない方のコメントはすぐに分かるんで削除します。こちらはヤマハのSilentBrassになります。自宅で使うのに丁度良いかと思い購入しましたが仕事が忙しくなりほとんど使わずに保管しておりました。今後も目処が立たないので出品致します。状態は主観ですが古いものですが経年の割には美品ではないでしょうか。出品にあたり自宅に精密な動作確認が出来る術がないので現状にての出品になります。使わない私が持っていても勿体ないですし楽器が可哀想なのでお探しの方はいかがでしょうか？状態は上記に記載していますが、届いてから経年の傷などに文句をつけられる方がいらっしゃいますが写真にて判断できる目利きをお持ちの方だけ購入してください。こちらは楽器に関する知識が豊富な訳ではなくあくまで自宅整理の為に出品しております。また商品説明に記載したこと以外で見つかった場合も対応は致しかねます。購入はあくまで購入者様の責任でお願いします。何度も申し訳ありませんがあくまで当方専門家ではなく主観になります。不安になられるなら購入しないでください。状態は説明した通りですが、神経質な方や過度に状態を気にされる方はご遠慮ください。このように書いてもUSEDを理解されていない方も多く落札後に理不尽なクレームをつける方もいらっしゃいます。理解された方のみ購入お願い致します。落札より24時間以内のお支払を可能な方のみ入札お願い致します。また近頃受け取り連絡をせず放置する輩が多発しております。受け取られた当日中(24時間以内)に受け取り可能な方のみ購入お願い致します。また土日祝は郵便局が休みの為、配送はできません。土日祝中ならびにその前日に購入された場合は週明けから2～4日での配送になります。平日に関しても仕事の都合で郵便局に行けない場合があり最大で4日ほど時間を頂く場合がございますのでご了承くださいませ。出来るだけ早急な配送にはつとめます。