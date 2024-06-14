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DC COMICS美少女 DC UNIVERSE スーパーガール リターンズ …
商品番号 I43828866185
商品名

DC COMICS美少女 DC UNIVERSE スーパーガール リターンズ …
ブランド名 コトブキヤ
特別価格 税込 6,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DCCOMICS美少女DCUNIVERSEスーパーガールリターンズ1/7完成品フィギュア未開封です！しかし箱に汚れや傷み、側部に一部だけ破れがあります。写真をよくご参照いただければと思います。保管状態はあまり良くなく埃がかなり積もっていました、できるだけ綺麗にしたつもりですが中古品ということでご理解お願いします。中身に関しては未開封ですので新品同様です。値段交渉、質問等あればお気軽にどうぞ＾＾#KOTOBUKIYA#DCコミックス#スーパーガール#DCCOMICS美少女DCUNIVERSEスーパーガールリターンズ1_7完成品フィギュア
http://narcologia.ru/goods/parenthesis94744.html
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