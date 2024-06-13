❣️１６日迄の値下げ❣️エスアンドエフ　高級輸入額縁　アンティーク調壁掛け　写真額縁

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❣️アンティーク調壁掛け 写真額縁 ❣️エスアンドエフ 高級輸入額縁 Ｍ３３ 六切り☆サイズ30×25×2☆素人採寸ですので多少の誤差があります。☆前面にガラスやアクリルのないタイプの額縁です。☆裏の段ボールを外して厚紙やアクリルに変えることが出来ますよ。☆中古品ですのでスレ、キズ、ヨゴレなでがあります。☆中古品及び個人での保管になりますのでご理解頂ける方はよろしくお願いします。6999