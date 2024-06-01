イッタラ ARABIAアラビア ムーミン アドベンチャーシリーズマグカップ



ARABIA アラビア ムーミンアドベンチャー マグ - KAUNIS



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アラビアムーミンマグ 「アドベンチャー」MoominAdventureSeriesムーミンアドベンチャーシリーズw8㎝h8㎝トーべ・ヤンソンの原画の雰囲気が漂うムーミン谷の仲間達の冒険の様子がうかがえるような夢のある食器です。2013年6月生産終了品です。【ARABIA／アラビア】設立：1874年アラビア（Arabia）は、イッタラグループが所有するフィンランドの陶器ブランドキッチンウェア、テーブルウェア、陶器、衛生陶器に特化しています。フィンランド国内におけるアラビア製品の評価は高く特に古い製品は蒐集品として高値で取引されています。最初に建造されたアラビアの陶器工場はトウコラ（ヘルシンキ）同工場は、現在でもイッタラグループの製造の中枢のひとつとして稼働しています。＋＋＋ご購入前にあらかじめご了承ください。＋＋＋製造工程上にごくまれに発生してしまう極小さな黒点や極小さなピンホール、台座の黒点、擦り傷、汚れが見られる場合がございますが、商品の品質基準をクリアしたものであり、不良品ではございませんので、予めご了承の程、お願い致します。#アラビア#Arabia#ムーミン#マグ#マグカップ#イッタラ#アドベンチャー#フィンランド#トーベ・ヤンソン