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✤ルイ・イカール✤1921年『誘惑』
商品番号 T37504998138
商品名

✤ルイ・イカール✤1921年『誘惑』
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 17,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✤✤✤✤✤✤✤イカールの甘美な世界✤✤✤✤✤✤✤　　　　　　　　　　　　【誘惑】かわいいパリジェンヌを描いた、当時アメリカでも大人気だった、ルイ・イカールのエッチング。甘い誘惑に惑わされる、かわいいパリジェンヌ。✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤詳細:ルイ・イカール　エッチング『誘惑』1921年✤サインあり✤寸法:額56:㌢✕75㌢、　エッチング:37㌢✕49㌢✤長期自宅保管品です。親戚のイカールファンのコレクションの一部を出品しております。当時の購入価格より、かなり低く設定してあるとの事で、今回思い切って順次出品の予定です。【状態】経年のものなので、全体的に薄いヤケ、数か所に点状のシミ、多少のヨレ等あります。☆画像でご確認ください。☆素人撮影のため、色々なものが反射して映り込んでいますが、ご了承ください。☆何か質問がございましたら、コメント欄よりお願いいたします。
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