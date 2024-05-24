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ポケモンカードゲーム　ギラティナVSTAR UR
商品番号 Q77605050770
商品名

ポケモンカードゲーム　ギラティナVSTAR UR
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 3,315 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます必ずプロフィールをお読みくださいこちらギラティナVSTARURになります。写真を見てもらう通りかなりの美品になります。ここまで美品もなかなかないので少しお高く設定しています。あくまで素人目線ですので写真をご覧ください。返品返金は一切行っていませんよろしくお願いします#ポケカ#ポケモンカード#VSTARユニバース#クレイバースト#151#UR#SAR#SR#ギラティナ#アルセウス#ディアルガ#パルキア
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