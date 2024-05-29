BOSEスピーカーペア　111AD

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商品詳細
種類…スピーカーペア Model111AD動作確認済み古いですが大きな傷はありません。接続用の赤黒の線2本つけておきます。（140cm.280cm）
http://narcologia.ru/goods/recuperation759721.html
http://narcologia.ru/goods/traverse814826.html
http://narcologia.ru/goods/waveform590517.html
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スピーカー（ペア）
ボーズ(BOSE)|スピーカー|HARDOFFオフモール（オフモ）|2012970000027302
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