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BOSEスピーカーペア　111AD
商品番号 C82407678089
商品名

BOSEスピーカーペア　111AD
ブランド名 ボーズ
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類…スピーカーペア　　　Model111AD動作確認済み古いですが大きな傷はありません。接続用の赤黒の線2本つけておきます。（140cm.280cm）
http://narcologia.ru/goods/recuperation759721.html
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