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商品詳細
形式···掛け軸・掛軸主題···鷲か鷹の柄絵画の種類···水墨画主な画材···その他父が、昭和の時代にお祝いで戴いていた掛け軸となります。絵柄や、作家様の名前、落款に関しては、直接画像から、ご覧になって、気に入ってくださる方へ、お譲り致します。戴いた時期は、昭和56年11/1と、記載されていました。40年位前の掛け軸となります。
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