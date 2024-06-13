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商品詳細
B'zthestoreで購入後、輸送箱に入れたまま暗所にて保管しておりました。外箱に凹みもなく綺麗な状態です。
http://narcologia.ru/goods/mythic909735.html
http://narcologia.ru/goods/competitive882781.html
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