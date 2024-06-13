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B'z 人生ゲーム
商品番号 K82851579451
商品名

B'z 人生ゲーム
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 8,815 円
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商品詳細

B'zthestoreで購入後、輸送箱に入れたまま暗所にて保管しておりました。外箱に凹みもなく綺麗な状態です。
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