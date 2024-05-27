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【真作】貴道草衣/日ノ出図/横物/掛軸/名家伝来/AA-286
商品番号 X79798808604
商品名

【真作】貴道草衣/日ノ出図/横物/掛軸/名家伝来/AA-286
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 6,996 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】貴道草衣【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は多少の糊シミあります。表装は概ね良好です。　　　桐共太巻箱付　軸丈　　縦　143cm　×　幅　72cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/stage938497.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric932845.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement884699.html
真作】貴道草衣/日ノ出図/横物/掛軸/名家伝来/AA-286-
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