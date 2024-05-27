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リザードンex アルセウス 構築済みデッキ ポケモンカード VIPパス4枚入
商品番号 S34473563034
商品名

リザードンex アルセウス 構築済みデッキ ポケモンカード VIPパス4枚入
ブランド名 Svital
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最強の一角！リザードンexアルセウス構築済みデッキです！バトルVIPパスやナンジャモも複数いれております！目立った傷や汚れはありませんがトラブル防止の為あくまでプレイ用でお願いします。一枚一枚透明のスリーブに入れて発送させていただきます。ポケモンカード#リザード#ヒトカゲ#かがやくリザードン#エンティ#エンティV#エンティv#マフォクシーV#マフォクシーv#ポケモンカード151#バイオレットex#すごいつりざお#ネストボール#バトルVIPパス#バトルvipパス#アクロマの実験#ナンジャモ#キバナ#151#SARリザードンexテラスタルポケモンカードポケカ構築済みデッキTier4チャンネルかがやくリザードンリザードンポケカ初心者種類...ポケモンカード(ポケカ)種類...ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル...デッキ(まとめ売り)
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