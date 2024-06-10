レコーディングUSBマイク MM-MCU04

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SANWASUPPLYMM-MCU04BKサンワサプライ定価：¥12800ゲーム・レコーディング・動画投稿に適した単一指向性の高音質USBマイク。Zoom、Teamsにも対応。ゲーム・レコーディング配信や動画投稿に！レコーディングUSBマイク本格的なレコーディングができる、USBA接続のスタンドマイクです。周囲の騒音を拾いにくい単一指向性で、動画投稿やゲーム実況、音声配信などにおすすめです。卓上に置いても邪魔にならないコンパクトサイズで、便利なスタンド付きです。音声録画用に購入しましたが不要となった為出品します数回しか使用していません#サンワサプライ#SANWASUPPLYMM_MCU04BK種類···マイク