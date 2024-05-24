★定価58080円★新品　呪術廻戦　クリアカードコレクション　初回限定　15箱

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商品をご覧いただきありがとうございます。こちらは【新品・未開封品 呪術廻戦 クリアカードコレクションガム 初回生産限定特典カード封入 15箱セット】です。初回生産限定BOX購入特典カードが1枚ついています。・1BOX(16個入+購入特典カード1枚)カード全32種類(1BOXで全て揃うとは限りません)15箱セットのお値段です。メーカー小売価格3520円×15＝52800円、税込58080円ですので、かなりお得です。いかがでしょうか。ご検討よろしくお願い致します。#呪術廻戦 #クリアカードコレクションガム #初回生産限定特典カード封入 #初回生産限定#初回特典#特典カード