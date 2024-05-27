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リボンの騎士 あま色の髪の乙女 サファイア お洋服　ウィング
商品番号 F95702474868
商品名

リボンの騎士 あま色の髪の乙女 サファイア お洋服　ウィング
ブランド名 ボークス
特別価格 税込 24,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■SDGr女の子サファイアあま色の髪の乙女Ver.閲覧頂きありがとうございます。ホームタウンドルパ名古屋8で購入した、あま色の髪の乙女サファイアのドレス一式＆ウィッグです。使用しないため、お譲りさせていただきます。ドレス、ウィッグ共に新品/未開封です。ドレスの着付け方法の記載のある取扱説明書をお付けします。■お譲りする内容ウィッグ、リボン付きカチューシャ、ピアス、ネックレス、手袋、パフスリーブトップス、トレーンスカート、パニエ、ショーツ、パンプス参考画像3はボークス様よりおかりいたしました。ボークススーパードルフィードルフィードリームsdgrsd
http://narcologia.ru/goods/organization316962.html
http://narcologia.ru/goods/displease707331.html
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