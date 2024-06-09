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茶道具　輪島塗　比古田外記作　棗　共箱　D　4654
商品番号 Y90870540631
商品名

茶道具　輪島塗　比古田外記作　棗　共箱　D　4654
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 17,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約7cm　幅約7.4cm　重さ約67g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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