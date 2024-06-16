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商品詳細
12,3年前に有田陶器市で購入しました。椿がモチーフの額入り陶板です。どこの窯の作品であるかは確認しておりません。床の間や玄関に飾って楽しんでおりました。陶板ですので、色褪せはありませんが、赤い椿の上に1cm程の細い金の剥げが見られます（写真6枚目）。全体的には傷や汚れは見当たらず美品だと思います。サイズ〜額 縦約40.5cm✖️横約35cm
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