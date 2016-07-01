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- \u003c最終値下げ\u003e [JC Wings] 1/200 JAL B787-9
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商品詳細
JCWings製1/200スケールJAL(日本航空)B787-9のダイキャスト(金属製)モデルです。とても精巧に作られています。スタンドは紛失してしまった為、旧ロットに付属していたスタンドになります。メーカー···JCWingsスケール···1/200
http://narcologia.ru/goods/peroration400715.html
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