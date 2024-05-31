森岡嘉祥　梅花絵茶碗　共箱　茶道具　抹茶碗　初釜　清水焼

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商品詳細
サイズ：径・約12ｃｍ 高・約9ｃｍ 付属品：共箱、共布（茶筅はつきません）発送 ：60サイズ段ボールの予定です。中古です。状態良好、無傷です。太い幹の梅の木に金銀赤の花が描かれた、少し深めのお茶碗です。どことなく尾形乾山みたいな雰囲気を感じるのは、私だけでしょうか。初釜でのお使いが多いと思いますが、大寄せの茶会からお友達集まっての初釜などもあったり、梅絵のお茶碗の使用頻度は結構高めかなと思ったりします。どうぞお手持ちのお道具の数の内に入れてあげて下さい。発送は60サイズ段ボールを予定しています。どうぞよろしくお願いします。とめ3種類...茶道具
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