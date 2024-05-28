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- Ｊ９１８ 掛軸 大徳寺 西垣大道 『紅葉満山川』 共箱 『真作』 肉筆 一行書
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商品詳細
総丈 約 173cm×31cm本紙 約 100cm×28cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
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