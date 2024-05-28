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Ｊ９１８　掛軸　大徳寺　西垣大道　『紅葉満山川』　共箱　『真作』　肉筆　一行書
商品番号 A74914406566
商品名

Ｊ９１８　掛軸　大徳寺　西垣大道　『紅葉満山川』　共箱　『真作』　肉筆　一行書
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 3,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

総丈　約　173cm×31cm本紙　約　100cm×28cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
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