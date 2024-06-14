棟方志功　「釈迦の棚」

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商品詳細
追聞心経頌菩薩の棚の展示会にて限定販売「釈迦の棚」ですダイナミックな表現力で「あらゆる父母上に捧ぐ」と題して昭和32年に発表されました 木版工藝美品で落款サイン入り経年のシミは画像にて宜しくお願い致します。 サイズ 額 42.5×52cm 画 18×18cm
http://narcologia.ru/goods/Adder876075.html
http://narcologia.ru/goods/Persia892388.html
http://narcologia.ru/goods/freshman944156.html
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