☆美品 銅器・瑞峰作・蝶々・高級銅製香炉 工芸作家造 送料込み ...

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ご覧頂きありがとうございます。★美品銅器・瑞峰作蝶々高級銅製香炉工芸作家造送料込みの出品です。＊香炉サイズ写真の通りご確認ください。・銅器を代表する瑞峰造高級銅製香炉です。・香炉の使用なく、ほほ完品に近い状態で内外共に綺麗な逸品です。・長期保管品にて共箱に多少の汚れ包み布に色褪せがございます。☆玄関・ホール・床の間・茶室etc、飾り場所は貴方次第！招福、魔除け、厄除けとして最高の逸品！！！◎商品・品質・価格ともに滅多にでない超お勧めの逸品です。＊写真の物が全てとなります。＊キャンセル、返品はお避け下さい。＊アンティーク商品のため小傷サビこすれ、汚れ等ある場合がございます。＊照明により色見が変わる事がございます。＊即日発送を目指します。検索カテ：工芸品金属工芸茶道具