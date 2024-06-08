原神 蛍 フィギュア コトブキヤ 特典 表情替えパーツ

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商品詳細
原神、女主人公のフィギュアの顔パーツのみの販売になります。本体は付きませんのでご注意下さい。1度替えて飾ってみましたが、イメージと違ったので元のパーツに戻しました。今後使う予定が無さそうなので出品致します。傷や汚れ等はございません。フィギュア種類···スケールフィギュアスケール···1/7性別···女
http://narcologia.ru/goods/assessor548403.html
http://narcologia.ru/goods/preference424038.html
http://narcologia.ru/goods/rouge443910.html
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