矢沢永吉　ビックトートバッグ　Eハネ★

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商品詳細
古い物です。未使用ですが 一度 取り出して また 購入したままの状態ビニール袋に入れっぱなしだった為 横の★の所とか 所々 ジーッと見ないとわからないようなポツポツと★の中にあるような状態が…。購入時 細かくチェックしてない為 最初の状態の記憶がありません。①前側 紙を入れて撮しました。②後側③横側(★の部分 ポツポツ)④内側は両サイドポケットあり 片方ロゴ入り高さ 34㎝横 52㎝マチ 23㎝持ち手 49㎝少々の誤差あります！★★★★★★★★★★★★★★★★こんな写真説明でノークレームノーリターンを守れる方のみ！！細かい事 気にする方はスルーして下さい(^|0|^)お願い致します！★★★★★★★★★★★★★★★★海外発送 ○○様専用やった事ないので出来ません。
http://narcologia.ru/goods/Stanford958573.html
http://narcologia.ru/goods/Persia329388.html
http://narcologia.ru/goods/marshal544780.html
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