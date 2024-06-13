ハリテヤマex PSA9 カブトプスex PSA8

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商品詳細
ボックスパックシングル···シングル商品は写真の状態の物です。自らPSA鑑定に出したワンオーナー品です。PSA鑑定にご理解のある方のみご購入お願いします。即購入OKですが、トラブル防止の為、評価の低い方や評価の少ない方はお断りする場合がありますので、ご了承ください。バラ売りはいたしません。
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