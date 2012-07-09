グッスマ　アイドルマスター　アイマス　菊地真　1/8　スケールフィギュア

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※即購入OK多数の中から閲覧頂きありがとうございます。持ち物の整理につき、フィギュアのお譲り先を探しております。アクリルケースに入れて、暗所に飾っておりました。フィギュア本体は綺麗な状態ですが、一度人の手に渡った物の旨、ご了承いただける方のご購入をお願い致します。完品をお求めの方のご購入はご遠慮頂けますと幸いです。プチプチで包み、段ボールに入れて発送予定です。●お値段交渉・ばら売り・お取り置き・写真の追加・購入意思のないご質問 ご遠慮ください宜しくお願い致します。-.-.-.-.-.-.-.-.-.#まこの出品（上記より、売切れの非表示・出品物の中での検索ができます！まとめ買い歓迎です。その際には、送料の差額分をお値引きさせて頂きます）グッドスマイルカンパニーマックスファクトリー７６５プロ