ワンピースフィギュア　ゾロ、サンジ、サボ

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商品詳細
ご高覧いただきありがとうございます。サボとゾロの商品は多少組み立てる部分があるので組み立てる前の状態で発送致します。専用の箱はありません。サンジは靴に傷があります。
http://narcologia.ru/goods/assessor679903.html
http://narcologia.ru/goods/passivity647583.html
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