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ワンピースフィギュア　ゾロ、サンジ、サボ
商品番号 O68987843386
商品名

ワンピースフィギュア　ゾロ、サンジ、サボ
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご高覧いただきありがとうございます。サボとゾロの商品は多少組み立てる部分があるので組み立てる前の状態で発送致します。専用の箱はありません。サンジは靴に傷があります。
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