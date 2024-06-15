高知沖　天然紅珊瑚（濃口)

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商品詳細
絵具の種類···天然粉末状絵具特に紅珊瑚の濃い色の部分で粒子分けしたとの事で購入 粒子は ＮＯ５・8・１１・白の４種類組ガラス６２g瓶入合計¥14,040を ¥9,120で出品致します綺麗なピンク系色です---￼何方か活かしてあげて下さる方に---お願いします。
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