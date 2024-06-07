VOX PATHFINDER 10 ギターアンプ

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2年前に新品で購入し、使用回数は10回程度になります。大きな傷や汚れはありませんが、見落としがあるかもしれませんので、詳しくは写真を参照下さい。本体のみの出品となります。動作確認済です。よろしくお願いします。#アンプ♯ギター