VOX PATHFINDER 10 ギターアンプ

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商品詳細
2年前に新品で購入し、使用回数は10回程度になります。大きな傷や汚れはありませんが、見落としがあるかもしれませんので、詳しくは写真を参照下さい。本体のみの出品となります。動作確認済です。よろしくお願いします。#アンプ♯ギター
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