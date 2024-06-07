☆伊藤正一☆「 ナデシコの花　四季彩の丘　美瑛町」　油絵　F3号サイズ

美瑛町にある四季彩の丘のナデシコ畑の風景です！作者：伊藤正一題名：「 ナデシコの花 四季彩の丘美瑛町 」技法：油絵キャンバスサイズ：273X220mm （F3号）状態：未使用額縁：新品額縁外寸：約420X370mm【伊藤正一 画歴】1942年 斜里町出身北海道風景を描く人気画家札幌在住。無所属。ずっと北海道に住み続け、北海道の良さをしりつくした伊藤正一画伯が描く油彩。色鮮やかで爽やかな作品です。