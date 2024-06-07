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☆伊藤正一☆「 ナデシコの花　四季彩の丘　美瑛町」　油絵　F3号サイズ
商品番号 T69086545661
商品名

☆伊藤正一☆「 ナデシコの花　四季彩の丘　美瑛町」　油絵　F3号サイズ
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 8,325 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美瑛町にある四季彩の丘のナデシコ畑の風景です！作者：伊藤正一題名：「　ナデシコの花　四季彩の丘美瑛町　」技法：油絵キャンバスサイズ：273X220mm　（F3号）状態：未使用額縁：新品額縁外寸：約420X370mm【伊藤正一　画歴】1942年　斜里町出身北海道風景を描く人気画家札幌在住。無所属。ずっと北海道に住み続け、北海道の良さをしりつくした伊藤正一画伯が描く油彩。色鮮やかで爽やかな作品です。
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