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EPIPHONE SG ペルハムブルー
商品番号 X82304634876
商品名

EPIPHONE SG ペルハムブルー
ブランド名 エピフォン
特別価格 税込 18,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイプ···SGタイプシリーズ···SGアクセサリー・パーツ···ケース今から明日の間のみ値下げいたします。こちら1年ほど前に買った中古品になります。ノブがかけています。気になる方はAmazonで700円程で売っていますので是非。値下げ交渉承ります。発送まで少し5日間程お時間を頂きますがお許しくださいませ。気になることがあればコメントよろしくお願いします
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