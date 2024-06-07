EPIPHONE SG ペルハムブルー

タイプ···SGタイプシリーズ···SGアクセサリー・パーツ···ケース今から明日の間のみ値下げいたします。こちら1年ほど前に買った中古品になります。ノブがかけています。気になる方はAmazonで700円程で売っていますので是非。値下げ交渉承ります。発送まで少し5日間程お時間を頂きますがお許しくださいませ。気になることがあればコメントよろしくお願いします