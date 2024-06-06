新品 BOSS WAZA-AIR BASS 専用ケース付き 技 ヘッドホンアンプ

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・BOSSWAZA-AIRBASS＋CB-WZ-AIR専用ケース付き・国内定価：BOSSWAZA-AIRBASS49,500円、CB-WZ-AIR（専用ケース）3,300円・新品未使用品 ※撮影時に一度だけ開封したのみ・BOSSWAZA-AIRBASS＋CB-WZ-AIR専用ケース付きになります。革新的なBOSSの立体音響テクノロジーを搭載したWAZA-AIRBASSは、ベーシストにかつてない演奏体験をもたらします。ヘッドホンでありながら、実際に目の前でアンプを鳴らしている様なエアー感のある自然なサウンドを実現。さらに搭載されたジャイロ・センサーが、プレイヤーの動きに合わせて立体的な音場を再現します。表現力豊かな5種類のアンプ・タイプとベース用に設計された30種類以上のエフェクトを組み合わせ、自在にサウンド・メイクが可能。内蔵のドラム・パターンとメトロームを活用したグルーヴのトレーニングや、スマートフォンから再生した音楽とのジャム・セッションまで楽しめます。すべてはワイヤレスで完結し、セットアップも簡単。いつでも高品位で迫力のあるサウンドを、存分に楽しむことができます。先日、頂いた物なのですが、使う予定がないので出品いたします。一度も使用していない新品未使用品です。お探しの方、よろしくお願いいたします。BOSSWAZA-AIRBASSボス技ヘッドホンアンプヘッドホンヘッドフォンアンプヘッドフォンイヤホンワイヤレスベースアンプアンプエフェクターbassベースベース用新品未使用品新品未使用品未開封