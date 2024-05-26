《R》茶道具 金比羅 翡翠釉 水指 【江口秀山】共箱　（230731あ3）

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ご覧頂きましてありがとうございます。翡翠釉水指【江口秀山】で御座います。神秘的な色味の美しいお品物です。多少の擦れは御座いますが目立った傷み無し。陶印有サイズ口径約10.8㎝×径約15.5㎝高さ約15㎝共箱付その他お品物と同梱ご希望の方はご購入前にお申し付け下さい。ご購入後の同梱はメルカリのシステム上不可となっております。当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び文書を引用・転載することを禁止します。