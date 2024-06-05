クロミ ネックレス＆マスコットチャームセット キーホルダー ぬいぐるみ 激レア

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即購入⭕️多少の値下げ交渉⭕️クロミちゃんのネックレス＆マスコットチャームセットになります。開封し開けた状態で棚に置いて飾っていました。大きさは11cmx10cmx6cm、廃盤品です。購入後棚にて飾っていました。匿名配送致します。※説明欄に書かれていない事以外で分からない事がありましたら、1度プロフィールの概要欄をお読みください。その他セット割引など質問ありましたらコメントにて