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クロミ ネックレス＆マスコットチャームセット キーホルダー ぬいぐるみ 激レア
商品番号 G58313741333
商品名

クロミ ネックレス＆マスコットチャームセット キーホルダー ぬいぐるみ 激レア
ブランド名 サンリオ
特別価格 税込 3,149 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入⭕️多少の値下げ交渉⭕️クロミちゃんのネックレス＆マスコットチャームセットになります。開封し開けた状態で棚に置いて飾っていました。大きさは11cmx10cmx6cm、廃盤品です。購入後棚にて飾っていました。匿名配送致します。※説明欄に書かれていない事以外で分からない事がありましたら、1度プロフィールの概要欄をお読みください。その他セット割引など質問ありましたらコメントにて
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