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GIJOE トーキング　アストロノート（1970年）ビンテージ　ジーアイジョー
商品番号 B64681427411
商品名

GIJOE トーキング　アストロノート（1970年）ビンテージ　ジーアイジョー
ブランド名 ハズブロ
特別価格 税込 20,425 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュア種類...アクションフィギュア性別...男素材...PVCスケール...1/6GIジョートーキングアストロノート（#7405）宇宙飛行士　1970年製のヴィンテージ個体です素体ライフ・ライク・ヘアーのブロンドヘッドボディーはトーキングアストロノートドッグタグを引くことで7フレーズのトーキングギミック作動付属品ドッグタグ　ユニフォーム（　ジャンプスーツ　左胸用にロケット・インシグニアのシール有り）ブーツ53年前にしてはスーツやBOXも良好なコンディションかと思います!　#GIJOE#GIジョー#ジーアイジョー#ホットトイズ#アクションフィギュア#ミリタリーフィギュア#12インチフィギュア#アクションマン#コンバットジョー#トミー#タカラ#IVANKO#イヴァンコ#ブルーエンジェルス#ミリオタ#ACTIONMAN#昭和#21ヶ所#コレクションフィギュア#古い#懐かしい#貴重#昭和#1970年代#1970#昭和レトロ#ブルーザー・ブロディ#昭和#レトロ#限定BOX
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