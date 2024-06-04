GIJOE トーキング アストロノート（1970年）ビンテージ ジーアイジョー ...

フィギュア種類...アクションフィギュア性別...男素材...PVCスケール...1/6GIジョートーキングアストロノート（#7405）宇宙飛行士 1970年製のヴィンテージ個体です素体ライフ・ライク・ヘアーのブロンドヘッドボディーはトーキングアストロノートドッグタグを引くことで7フレーズのトーキングギミック作動付属品ドッグタグ ユニフォーム（ ジャンプスーツ 左胸用にロケット・インシグニアのシール有り）ブーツ53年前にしてはスーツやBOXも良好なコンディションかと思います! #GIJOE#GIジョー#ジーアイジョー#ホットトイズ#アクションフィギュア#ミリタリーフィギュア#12インチフィギュア#アクションマン#コンバットジョー#トミー#タカラ#IVANKO#イヴァンコ#ブルーエンジェルス#ミリオタ#ACTIONMAN#昭和#21ヶ所#コレクションフィギュア#古い#懐かしい#貴重#昭和#1970年代#1970#昭和レトロ#ブルーザー・ブロディ#昭和#レトロ#限定BOX



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