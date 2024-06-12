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- カーリーメイプル ドロップトップ材 4枚セット 565 x 186 x 6.5
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商品詳細
565x186x6.5（ブックマッチ片側の寸法）を4枚セット。30mm厚の柾目板を4枚に挽いたものなので、それぞれ連続性があり、ブックマッチしています。ソリッドボディのドロップトップとドロップバックとして使用可能。写真でオレンジ感が強く写っていますが、実物はかなり白めのメイプルなので、青系のステインがきれいに入ると思います。
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