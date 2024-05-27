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キッチンキングダムブラスト KCK 川村壱馬 アクリルスタンド
商品番号 L30309173334
商品名

キッチンキングダムブラスト KCK 川村壱馬 アクリルスタンド
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 14,622 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロフ必読にしているにも関わらず、プロフィールを読まずにご購入される方があまりにも多いです。必ずプロフィールをご覧になってからのご購入をお願い致します。キッチンキングダムブラスト内イベント上位者景品のアクリルスタンドになります。ご希望であれば写真2枚目の同封書類も折り曲げ可の場合のみお付けいたしますので必要な方はコメント又はご購入後のお取り引きメッセージよりご連絡下さい。非売品コメントなし即購入可値下げ不可値下げ待ち、購入意欲のないいいねもご遠慮下さい。素人保管の為、新品未使用ですが初期キズ等気になる方や神経質な方のご購入もご遠慮下さい。KCKキッチンキングダムブラストKitchenKingdomBlastTHERAMPAGE川村壱馬アクリルスタンドアクスタ人気グループ···THERAMPAGEfromEXILETRIBE
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