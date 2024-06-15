2013 BBM 2nd 大谷翔平 書店限定 銀箔サイン プロモ ルーキー RC ...

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ジャンル（スポーツ選手）...野球グッズ種別...写真サイン有無...有りご覧頂きありがとうございます。大谷翔平選手の人気の銀箔サインのルーキーカードになります。状態は画像をご確認の上、お願いいたします。あくまで素人保管であり、初期傷等細かいコンディションにこだわる方のご購入はご遠慮いただいております。ＮＣ、ＮＲでお願いいたします。他にも、佐々木朗希選手、大谷翔平選手の出品していますので気軽にぞいて見てください。よろしくお願いいたします。