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- 掛け軸 瑞龍山雲澤禅寺 足立泰道作「清風万里秋」共箱 禅語 秋掛け
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商品詳細
サイズ119×54センチ紙本共箱肉筆本紙に少しシミがございます。予めご確認くださいませ。昨夜一声雁清風万里秋（さくやいっせいのかりせいふうばんりのあき）雁が一声鳴いたのを聞いて、清らかな風が吹き抜ける本格的な秋を迎えた事を知る。わずかな事から全体を知る、優れた働きの意。インテリア和室床の間茶掛け紅葉茶道具書道・習字用品···墨、筆、書道セット
http://narcologia.ru/goods/sci-fi109547.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical426401.html
http://narcologia.ru/goods/rouge245110.html
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