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掛け軸 瑞龍山雲澤禅寺 足立泰道作「清風万里秋」共箱 禅語 秋掛け
商品番号 O74050001800
商品名

掛け軸 瑞龍山雲澤禅寺 足立泰道作「清風万里秋」共箱 禅語 秋掛け
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 2,925 円
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商品詳細

サイズ119×54センチ紙本共箱肉筆本紙に少しシミがございます。予めご確認くださいませ。昨夜一声雁清風万里秋（さくやいっせいのかりせいふうばんりのあき）雁が一声鳴いたのを聞いて、清らかな風が吹き抜ける本格的な秋を迎えた事を知る。わずかな事から全体を知る、優れた働きの意。インテリア和室床の間茶掛け紅葉茶道具書道・習字用品···墨、筆、書道セット
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