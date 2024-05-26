★希少100部限定OBEY シェパードフェアリーヒューイルイスサインエディション

【説明】希少100部限定OBEYオベイシェパードフェアリーヒューイルイススクリーンプリントサインエディション入り【サイズ】縦約61cmx横約45.7cm 24x18インチ【製作日】1999年１２月３１日【商品状態】新品未使用、暗所にて保管しておりましたが素人による長期間保管につき経年劣化また、輸送の際に若干のスレや汚れが付着する場合がございます。ポスター用の段ボールで梱包し配送手配させて頂きます。他にも多数出品しておりますので宜しければ→#GM36よりご覧下さい。#GM36#obey#オベイ#シェパードフェアリー#グラフィティ#ポスター#スクリーンプリント#シルクスクリーン#ヒューイルイス



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