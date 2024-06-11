ポケモンカード　セイボリーSR PSA10

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。・外側の鑑定ケースには初期傷等がある場合もございますので予めご了承ください。・カードの状態はPSAの鑑定結果となりますので、その状態については責任を取りかねます。・商品画像をよくご確認いただき、ご不明な点はご質問ください。・神経質な方のご購入はご遠慮ください。・すり替え防止のため、返品返金は受け付けておりません。ボックスパックシングル...シングル種類...ポケモンカード(ポケカ)特徴...PSA鑑定
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