ポケモンカード151 AR コンプ リート18枚種類

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商品詳細
ポケモンカード151ARフルコンプ18枚セット開封後はすぐにスリーブに入れて保管してます。トラブル防止の為プレイ用でお願いします。フシギダネ フシギソウ ヒトカゲ リザード ゼニガメ カメール ニョロゾキャタピー ピカチュウ ニドキング コダックゴーリキー モンジャラ バリヤード オムナイト カビゴン ハクリュー ミュウツー
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