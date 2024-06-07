CF52 九谷焼 金彩色絵小皿 十客 幅12cm 扇面鶴亀松 小紋 縁起 取皿 ...

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◎九谷焼金彩色絵小皿十客幅12cm扇面鶴亀松小紋縁起取皿銘々皿経年によるスレキズ、ヨゴレはありますが、ニュウ、カケなく状態は良いと思います。写真にてご確認をお願いいたします。直径約12cm高さ約2.7cm※若干の個体差はご了承下さいg3