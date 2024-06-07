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CF52 九谷焼 金彩色絵小皿 十客 幅12cm 扇面鶴亀松 小紋 縁起 取皿
商品番号 U63713657706
商品名

CF52 九谷焼 金彩色絵小皿 十客 幅12cm 扇面鶴亀松 小紋 縁起 取皿
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 7,056 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎九谷焼金彩色絵小皿十客幅12cm扇面鶴亀松小紋縁起取皿銘々皿経年によるスレキズ、ヨゴレはありますが、ニュウ、カケなく状態は良いと思います。写真にてご確認をお願いいたします。直径約12cm高さ約2.7cm※若干の個体差はご了承下さいg3
http://narcologia.ru/goods/Lincoln928402.html
http://narcologia.ru/goods/waveform646917.html
http://narcologia.ru/goods/revamp81722.html
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