JAL 日本航空 MD-90 モデルプレーン

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日本航空の飛行機の模型です。機種はのMD-90です。サイズは1/200スケールで迫力がありカッコいいです。今は飛んでおらず退役済みの機種なのでレアな一品だと思います。コレクション整理に伴い出品致します。本体や中身を確認しましたが目立った傷や汚れはなく良好な状態です。状態をランク付けするとA〜Bランク（個人的評価）かと思われます。あくまでも中古品となりますのでご理解の程よろしくお願いします。※中古品につき返品はお受けできませんので予めご了承願いますエアプレーンANA飛行機模型ホーガンhoganエアバスAIRBUSボーイング日本航空エアライングッズBOEINGドリームライナー日本トランスオーシャン航空JALUX