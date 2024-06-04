中国 年代本物大盤 明時代 赤絵 呉須 鳳凰花卉

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商品詳細
商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。以下お読みいただき、入札をお待ちしています。【商品の説明】中国明時代年代保証呉う須大盤赤絵サイズ口径：21cm，高さ約：4.5cm共箱なし目立った傷あり【その他】悪い評価が多数ある方の入札は取り消させていただく場合がございます。受取連絡までスムーズに行える方のみ入札をお願いします。
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