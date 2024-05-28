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セイモアダンカン　ピックアップ　SH-4 SH-1N フジゲンレスポールカスタム
商品番号 I17602934952
商品名

セイモアダンカン　ピックアップ　SH-4 SH-1N フジゲンレスポールカスタム
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 11,025 円
在庫状況 あり

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商品詳細

fujigennlc20レスポールカスタム　から外したピックアップ、トーン、ボリュームです。定価22万のフジゲンの上位モデルについていました。音だし確認しました。かなり使用感がありゴールドメッキが薄くなっている部分があり、腐食やさびがあります。SeymourDuncanSH-4　SH-1Nネジ、スプリングは付属しません。取付、マッチングについての質問はお答えできかねます。今回記載した内容や画像以外に見落とした部分があるかもしれませんがご了承のほどどうかよろしくお願い致します。商品を画像で必ずご確認の上、納得していただいたかた、購入をお願いします。中古品につき神経質なかた、程度にこだわるかたはご遠慮願います。納得いかない部分、少しでも気になる部分がある場合は購入をご遠慮ください。返品はご遠慮願います。
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http://narcologia.ru/goods/injure164967.html
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