書道 硯 端渓硯 ６① 大硯

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みにすた流の硯チューニング（墨池墨堂の作り直し）した端渓硯です。かな、漢字、水墨画いづれにもよいです。墨おりがとてもよいです。墨色とグラデーションのよさと、息の長い線がかける墨の伸びを意識して作っています。松煙墨（青墨）、油煙墨（茶墨）ともによく、中～淡墨、掠れ、滲みで差が出ると思います。かな半紙～全紙、漢字半紙～半切、水墨画あたりによいです。墨堂墨池がキンキラキンです。手触りはツルツルで、墨が滑らかにおります。硬めの墨にも合うと思います。墨が滑らかに吸い付く様に気持ちよくすれ、墨がよくおりて発墨します。濃墨から淡墨まで使えて、よい線が書けると思います。墨を磨って書き比べて貰えばわかると思います。サイズ：21.0×12.8×2.0㎝（８．５吋）重量：1kg超（1.2kg程度）＊唐木はありません。＊墨と同梱であれば墨を400円／本お値引きしております。＊発送は全て輸送補償のあるメルカリ便を使用しています。#みにすた硯（感動硯）↑硯の一覧をはこちらをクリックください。販売中のみ表示にチェックをつけると、より見やすいです。チューニング：墨おり、墨色、墨の伸びを良くして、よい字・画が書ける様にする硯の作り直しの事です。字が上手くなった様に感じるとお客様から言われます。（補足）硯、墨、墨色の原理原則について、東京、埼玉、神奈川、大阪、京都、インターネットで説明会をやっています。墨が速くおりる、粒度細かく下りる、墨色がよい、墨が伸びる、運筆が良い、全て原理があります。石の特性と作り方で決まります。墨を知らないと硯がわからない。硯を知らないと墨はわからない。硯と墨を両方知る必要があります。もっと、より良い書画の世界を伝えたい、そう思っています。書 書道具 墨硯 スズリ すずりかな 仮名 漢字 日本画 水墨画 墨絵 絵手紙 端渓硯 歙州硯 中国硯書道・習字用品···硯