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- 仮面ライダーエグゼイド DXライダーガシャットケース\u0026プロトゲキトツロボッツ
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商品詳細
【動作確認済み】仮面ライダーエグゼイドDXライダーガシャットケースプロトゲキトツロボッツガシャット数年前、子どもが遊んでいたものになります。比較的綺麗かとは思いますが、写真にてご判断の上中古品である旨をご理解いただいての購入をお願い致します。説明書、箱、電池は付属しません。他にも仮面ライダーグッズ出品中です。まとめて購入いただける方は、多少お値引きさせていただきますのでお気軽にコメントください＾＾
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