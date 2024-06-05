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中国　龍泉窯　青磁　陰刻花卉文　玉壺春瓶　N　R5762C
商品番号 X76587298228
商品名

中国　龍泉窯　青磁　陰刻花卉文　玉壺春瓶　N　R5762C
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 6,345 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約３０．５cm　幅約１４㎝　口外径約６．５cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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