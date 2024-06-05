アル・シモンズ スポーン ミューテーションズ マクファーレントイズ

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商品詳細
McFarlaneToysSPAWNSERIES23MUTATIONSALSIMMONS・リサイクルショップにて購入・未開封・パッケージダメージ大・ブリスターヤケ大未開封ですがブリスター歪みやヤケが多いです。未開封コレクションには不向きです。古いPVC製品のため、内部で材質が劣化している可能性があります。ご理解の上、ご購入お願いします。購入後のトラブルを防止するため、購入前に可能な限り情報提供します。写真の追加希望や気になる点がありましたら、コメントをお願いします。値下げ交渉は受け付けません。気が向いたときに徐々に値下げします。気が変わったら出品を取り下げる可能性もございます。よろしくお願いします。マクファーレントイズスポーンシリーズ23ミューテーションズアル・シモンズフィギュア種類···アクションフィギュア
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