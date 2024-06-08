AMCRON MACRO-TECH 24×6 パワーアンプ crownアムクロン

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アンプ種類···パワーアンプ（メインアンプ）AMCRONMACRO-TECH24×62chパワーアンプの出品です。電源の先が、切断されているため、動作未確認ですので、ジャンク扱いです。全体的にきずなどあります。写真にて、ご判断ください。NC/NRで、お願い致します。キャノン入力のカードも付属しています。よろしくお願い致します。重量···10kg〜25kg未満